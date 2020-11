Marie Noel

On connaît la poésie de Marie Noël (1883-1967), grande poétesse catholique qui a obtenu le Grand Prix de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre. Si sa poésie est œuvre de lumière, ses Notes intimes, publiées en 1959, révèlent sa part d’ombre et le combat solitaire qui fut le sien contre l’angoisse et le doute. Avec lucidité et pudeur, Marie Noël dévoile dans ce texte publié au soir de sa vie les contradictions de son âme et l’exigence de sa quête spirituelle.