La petite Librairie RCF en Limousin de Florence Jaunez et Michèle Tharaud a reçu, en janvier 2020, la dynamique présidente de la Bibliothèque du CHU de Limoges, Marie-Odile de BELLEFON, et Pierre CARBONNIER, auteur du livre illustré, UN VIGNOBLE SE RACONTE, PÉCHARMANT, paru en 2019 aux éditions du CAIRN.

Une passionnante investigation chez les vignerons du Bergeracois.

À lire et à déguster.