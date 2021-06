Marseille Concerts : Requiem et Messe à la Basilique du Sacré Coeur à Marseille

Bénito Pelegrin reçoit Jacqueline et Lucile Pessey de Marseille Concerts pour la présentation de Requiem et Messe qui seront joués à la Basilique du Sacré Coeur (81 avenue du Prado 13008 Marseille) avec Choeur et orgue.



Requiem de Mozart le 17 juin 2021 à 20h30 avec le Choeur Région Sud, Pierre Guiral à la direction et Luc Antonini à l'orgue.



Requiem de Saint Saëns + Duruflé le 23 juin 2021 à 20h30 avec l'Ensemble vocal Gyptis, Bénédicte Pereira à la direction, Thomas Ospital à l'orgue



Requiem de Gabriel Fauré le 01 Juillet 2021 à 20h30 avec le choeur Région Sud, Michel Piquemal à la direction, Emmanuel Culcasi à l'orgue



Messe en ut de Beethoven le 08 juillet 2021 à 20h30 avec l'Ensemble Philharmonia, Jean Claude Latil à la direction et Mathias Lecomte à l'orgue.