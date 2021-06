Martin Steffens : Faire face (2/2)

Cette semaine, Voyages en récits devrait plutôt s'appeler Visages en récit.

Avec Martin Steffens, suite à la publication de Faire face, le visage et la crise sanitaire, parlons du visage. Avec Pierre Dulau, ils ont pris le temps de méditer ce mystère lumineux : nous avons un visage. Allons plus loin, prenons la mesure de la défiguration de notre visage, entre le masque sanitaire et la reconnaissance faciale.

Combattons les puissances d'effacement aujourd'hui réveillées, ne serait-ce que par cette rencontre... face à face.