"Maternal" de Maura Delpero

Il s’agit d’un premier long métrage d’une jeune réalisatrice qui s’est intéressée à des situations « extrêmes » comme elle les qualifie, puisqu’elle a passé près de 4 ans dans des foyers pour jeunes mères adolescentes en Argentine, avant d’écrire son scénario. Et l’histoire, totalement fictionnelle, c’est celle de sœur Paola, qui arrive d’Italie pour finir son noviciat dans un de ces foyers pour mineures. Et qui y fait la connaissance de deux très jeunes mamans, Luciana et Fatima, deux amies de 15 ans au caractère totalement opposé mais qui se soutiennent et s’entraident. Et chacune va vivre à sa manière le chamboulement émotionnel que la maternité représente pour les femmes.

Le contraste est saisissant entre la douceur de soeur Paola et la révolte de Luciana, face au manque de liberté dans le centre. Ce sont de toutes jeunes filles dont le corps vit en même temps les changements de l’adolescence et ceux d’une grossesse. Et qui doivent contenir tous ces bouleversements dans le cadre strict d’une institution religieuse. Ce qu’on perçoit très bien à l’image, avec des silences, des regards et des plans fixes d’un côté, sur les couloirs, les portes et les grilles du couvent. Et de l’autre, dans les chambres, le réfectoire, les salles de classe, une vie qui bouillonne et qui déborde même souvent !

Et l’autre contraste, c’est leur rapport à la maternité, elle est entravée pour les trois, mais c’est une maternité absente pour sœur Paola, et contrainte et subie pour les jeunes filles. Le film effleure leur situation sociale et familiale - qui reste toujours hors-champ- même si on entrevoit quand même la violence qu’elles subissent à l’extérieur. Et c’est un autre paradoxe de ce lieu, c’est d’être vécu par les jeunes mères à la fois comme un refuge et comme une prison

La réalisatrice n'a pas choisi de personnage principal mais plutôt un ensemble de points de vue qui se répondent. Elle veut avant tout dénoncer les caricatures et les préjugés ; d’où le choix de la très jolie Lidiya Liberman pour jouer sœur Paola, qui fait dire à la petite fille de Luciana « Elle est belle ! on ne dirait pas une sœur ! » Mais ce qui est très bien réussi dans le film, c’est la manière dont elles changent au contact les unes des autres. Sœur Paola expérimente un amour humain pour un enfant qui la déstabilise, Fatima découvre ce que c’est que la tendresse d’une mère, et Lu entrevoit sa responsabilité de future adulte. Le tout est très crédible, proche du documentaire au début. Mais le film prend de l’ampleur dans sa deuxième partie et les actrices, non professionnelles sont très justes. C’est une belle ode à la vie en tous cas, et un joli film sur l’enfance. Les deux petits qui jouent Nina et Michael, ont 3 et 4 ans et ils sont filmés avec beaucoup de grâce et de vérité !