Matez mes mÃ©tisses!

Aujourd'hui Luc Hernandez nous propose une chronique "Danse-théâtre" avec deux chorégraphes qui mélangent les genres.

Un message de fraternité

Sidi Larbi Cherkaoui qui vient avec "Fractus V" à la Maison de la danse à partir de mardi 16 mai 2017 pour 4 représentations.

"Fractus V réunit sur scène cinq danseurs peu ordinaires : le Français Dimitri Jourde, formé aux arts circassiens, l’Américain Johnny Lloyd venu de l’univers du lindy hop, l’Espagnol Fabian Thomé, danseur de flamenco, l’Allemand Patrick “Twoface“ Seebacher, issu du hip hop et des battles de breakdance. Avec eux sur scène, on retrouve Sidi Larbi Cherkaoui, chorégraphe le plus emblématique de sa génération et expert en mélanges chorégraphiques. Ces cinq-là se sont trouvés et nous emmènent loin dans des dialogues de présences et de corps inédits. Ils sont accompagnés en direct par des musiciens qui partagent le même goût pour le métissage : le percussionniste et chanteur japonais Shogo Yoshii, le chanteur et musicien coréen Woojae Park et le joueur de sarod virtuose indien Soumik Datta. Neuf interprètes, neuf nationalités qui nous offrent une harmonie de sons et de mouvements totalement captivante." Maison de la danse

Crystal Pite, chorégraphe majeure de la scène internationale

Mercredi 10 et jeudi 11 mai 2017 sera présenté à la Maison de la danse, la première française de "Betroffenheit" de Crystal Pite à partir du traumatisme de Jonathon Young avec des danseurs exceptionnels dont Jermaine Spivey, venu de Baltimore, qui termine le spectacle par un solo.