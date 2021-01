Maud Tabachnik pour son livre : Jeux de dupes

Après Jours de glace, Michel Cordeboeuf reçoit avec la complicité d'Éric Godaillier, Maud Tabachnik pour son roman Jeux de dupes, paru aux éditions City.

Détesté par sa femme, méprisé par sa fille, Abbot ne trouve du réconfort que dans l'écriture. Il vient de terminer un roman qu'il s'apprête à envoyer à un éditeur. Mais un jour, l'impensable se produit : il oublie son manuscrit dans un taxi. Et quelques mois plus tard, le livre est publié sous le nom d'un autre et devient un best-seller ! Qui est l'usurpateur ?