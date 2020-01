Maximilien Kolbe en BD

"Maximilien Kolbe, Un saint à Auschwitz", c'est le titre de la Bande dessinée publiée aux éditions Artège et à laquelle ont collaboré Jean-François Vivier (Scénario), Denoël (Illustrations) et Joël Costes (Colorisation). Denoël revient sur le parcours exemplaire de ce franciscain qui a donné sa vie pour sauver d'autres vies.

L'histoire est la suivante:

Fin juillet 1941 à Auschwitz, le franciscain Maximilien Kolbe fait le sacrifice suprême. Il offre sa vie en échange de celle d'un père de famille. Cette fin héroïque ne doit pas faire oublier ce que fut le reste de la vie de cet homme hors du commun : journaliste, créateur d'une gigantesque aventure de presse, missionnaire au Japon... la vie de Maximilien Kolbe fut d'une richesse stupéfiante pour un homme qui ne souhaitait que la pauvreté. Une vie au service de la Vierge Marie.

Terminons par ces paroles du père Maximilien-Marie Kolbe:

« Je voudrais m'user jusqu'à la corde au service de l'Immaculée, disparaître sans laisser de trace, et que le vent emporte mes cendres aux quatre coins du monde. »