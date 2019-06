Meeting d'athlétisme du G2A & Les animations à Cassinomagus se poursuivent

11h00-11h30

Le grand meeting national d’athlétisme du G2A se déroule vendredi à Angoulême. Un rendez vous où les meilleurs athlètes tenteront de battre les records qualificatifs pour les championnats du monde d’athlétisme de Doha en octobre 2019. Cette année le meeting d’Angoulême met l’accent sur le lancé de disque. Christian Rapion président du G2A et Gaëtan Viemon coordinateur du meeting sont les invités de ce magazine.



11h30-12h00

La société Alfan chargée de gérer le site de Cassinomagus, thermes gallo-romains de Chassenon, a été reconduit par le département. Marie Dreyer du service médiation de Cassinomagus rappelle l’intérêt historique et archéologique du site et la nécessité de proposer des animations culturelles à destination du grand public pour le faire connaître.