Melting Hope - BTS Maintenance des systèmes

Première partie :



Deux membres de l’association Melting Hope sont avec nous pour nous éclairer sur ce qui anime cette association de danse hip-hop. Depuis un peu plus d’un an, elle organise des soirées, des initiations, des cours pour mettre en valeur cette culture et les esthétiques qui y sont liées….

Viktor Balog, alias Kinté, le président de l’association et Isaak Abdallah, alias Zatch, partagent leur passion.





Deuxième partie :



Un nouveau BTS Maintenance des systèmes en Charente pour répondre à des attentes et à des besoins…

Il ouvre en septembre sur le site du pôle de formation de l’Union des industries et métiers de la métallurgie à l’Isle d’Espagnac. Et ce BTS est attendu sur le territoire des entreprises industrielles...

Corinne Guerry, responsable commercial auprès des entreprises et des jeunes au pôle formation UIMM, Union des industries et métiers de la métallurgie, Poitou-Charentes est notre invitée.