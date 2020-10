Mémoire de nos pères Père Triquet 3/5

Pourquoi renouveler le Baptême la nuit de Pâques ?

1er extrait :

“Mais on ne se lassera pas de le répéter, ce qui fait le christianisme, ce n’est ni une simple morale, une organisation de la conduite par des préceptes et des défenses, ni une simple doctrine, un ensemble de vérités à croire, bien que l’on ne puisse pas les comprendre, ni un rituel, ni un cérémonial. Ce qui fait le christianisme, c’est une histoire, c’est la descente du Fils de Dieu au milieu des hommes et son retour à son Père, c’est Jésus parmi nous et nous entraînant vers sa demeure céleste. Et c’est au coeur de ce centre, l’évènement de la mort et de la résurrection, l'événement et le mystère de la croix qui sauve.”

2ème extrait :

“ La vigile pascale est la grande solennité de l’année, la seule grand messe obligatoire de l’année, la Messe des messes , l’assemblée type, le rendez-vous des sacrements,l’Eucharistie intégrale avec le Baptême et les grands thèmes de la catéchèse chrétienne , les grandes étapes du mystère chrétien. “