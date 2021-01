Mémoires de nos pères - 10 février 2021 à 11:52

Tous les jours à 11h50

Des prêtres des diocèses de Lille, Arras et Cambrai proposent à tour de rôle de faire découvrir des auteurs qui les ont marqués ou qu'ils ont étudiés durant leurs études pour nous en faire découvrir la spiritualité. A travers des textes choisis, ils apportent aux auditeurs un regard plus profond sur la pensée et l'oeuvre des grands auteurs chrétiens.