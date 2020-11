"Mesopotamia – Une aventure patrimoniale en Irak", c'est le titre de l'ouvrage coordonné par

Pascal Maguesyan, écrivain, photographe et voyageur, publié aux éditions Première Partie.

L’association Mesopotamia s’est donné le défi de faire l’inventaire du patrimoine religieux des chrétiens d’Orient et des yezidis à travers un site qui recense une centaine d’édifices emblématiques irakiens et une exposition itinérante.

Cet ouvrage est la troisième étape de ce travail patrimonial. Au lendemain des détériorations mais surtout des destructions opérées par l’État islamique, il a pour vocation de maintenir la mémoire de ces sites dans l’attente de leur restauration.

Sa rédaction en trois langues, français, anglais et arabe lui offre une diffusion la plus large possible.

Ce livre, très richement illustré par des photographies anciennes et contemporaines, rassemble la présentation d’une soixantaine de monuments de la plaine de Ninive, du Kurdistan irakien, de Kirkouk ou encore de Bagdad. Chaque notice est le résultat d’une enquête minutieuse associée à des témoignages qui font revivre les souvenirs de mariage, de baptême… et rendent vivants les sites.

Plus qu’un ouvrage patrimonial, il s’agit aussi d’un ouvrage pédagogique qui permet de découvrir de façon approfondie, par des articles, les différentes communautés chrétiennes et yézidies avec la présentation des spécificités de chacune d’elles.