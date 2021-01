Mgr Jean-Claude Boulanger - Charles de Foucauld - 2/5

Cette semaine Monseigneur Jean Claude Boulanger, évêque émérite de Bayeux – Lisieux nous fait découvrir Charles de Foucauld à travers son histoire et sa spiritualité. Il aurait dû être canonisé en octobre 2020 et à cause du Covid, sa canonisation est reportée en 2021.

En 1886, il vit un retournement à 180° . Le Dieu que trouve Charles de Foucauld n’est pas celui qu’il cherchait : c’est celui qui a pris la dernière place. Pour parler de son cheminement dans la foi, on pourrait dire : Il est passé du Dieu si grand de l’Islam qu’il a perçu au Maroc au Dieu si petit de Nazareth et de Bethléem.



Extrait : Quatre ans après sa conversion, il écrira à Henri Duveyrier :

« J’aime Notre Seigneur Jésus-Christ – bien que d’un cœur qui voudrait aimer plus et mieux ; mais enfin je l’aime et je ne puis supporter de mener une vie autre que la sienne, une vie douce et honorée, quand la sienne a été la plus dure et la plus dédaignée qui fût jamais. Je ne pense pas la traverser en première classe, pendant que celui que j’aime l’a traversée dans la dernière »