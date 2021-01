Mgr Jean-Claude Boulanger - Charles de Foucauld - 3/5

Cette semaine, Monseigneur Jean Claude Boulanger, évêque émérite de Bayeux – Lisieux nous fait découvrir Charles de Foucauld à travers son histoire et sa spiritualité. Il aurait dû être canonisé en octobre 2020 et à cause du Covid, sa canonisation est reportée en 2021.

Il faudra de longues années pour que Charles comprenne que la pauvreté n’est pas uniquement dans le renoncement des biens de ce monde mais que le pauvre selon l’Evangile c’est celui qui apprend à être dépendant de Dieu et des autres et qui apprend à recevoir.

extrait :

Charles de Foucauld écrit :

« Jésus descendit avec eux et vint à Nazareth » : Toute sa vie, il n’a fait que descendre en s’incarnant, descendre en se faisant petit enfant, descendre en obéissant, descendre en se faisant pauvre, délaissé, exilé, persécuté supplicié, en se mettant toujours à la dernière place. Et il ajoute dans un autre texte : « Vivre dans la pauvreté, l’abjection, la souffrance, la solitude, le délaissement pour être dans la vie avec mon Maître et mon Frère, mon Epoux, mon Dieu qui a vécu ainsi toute sa vie et m’en donne un tel exemple dès sa naissance. »