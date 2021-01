Mgr Jean-Claude Boulanger - Charles de Foucauld - 4/5

Cette semaine Monseigneur Jean Claude Boulanger, évêque émérite de Bayeux – Lisieux nous fait découvrir Charles de Foucauld à travers son histoire et sa spiritualité. Il aurait dû être canonisé en octobre 2020 et à cause du Covid, sa canonisation est reportée en 2021.



Finalement les frères que Dieu lui donnera ce sont les pauvres qui deviendront ses frères puisqu’il n’aura aucun disciple.

extrait :

Charles Foucauld écrit : « Que les pauvres nous regardent comme des amis et des frères. Il dit aussi : Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs… à me regarder comme leur frère, le frère universel. »