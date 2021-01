​Mgr Jean-Claude Boulanger - Charles de Foucauld, 5/5

Cette semaine Monseigneur Jean Claude Boulanger, évêque émérite de Bayeux – Lisieux nous fait découvrir Charles de Foucauld à travers son histoire et sa spiritualité. Il aurait dû être canonisé en octobre 2020 et à cause du Covid, sa canonisation est reportée en 2021.



Comme la petite Thérèse, Charles de Foucauld a fait de sa vie et de la religion, un Amour. Il nous rappelle que dans le monde de Dieu, il ne restera que l’amour que nous avons mis sur cette terre.

Extrait : « Comme le grain de l’Evangile, je dois pourrir en terre, dans le Sahara, pour préparer les moissons futures. Telle est ma vocation ».



Extrait d'une lettre qu’il écrivait à sa sœur gravement malade où il termine par ces phrases : « Quand on peut souffrir et aimer, on peut beaucoup, on peut le plus qu’on puisse en ce monde : on sent qu’on souffre, on ne sent pas toujours qu’on aime et c’est une grande souffrance de plus ! mais on sait qu’on voudrait aimer et vouloir aimer c’est aimer. On trouve qu’on n’aime pas assez ; comme c’est vrai, on n’aimera jamais assez… »

Charles de Foucauld est aujourd’hui parmi les bienheureux de Dieu. Il est l’homme des Béatitudes que l’Eglise nous propose de découvrir. Il nous redit que sur cette terre, nous ne sommes que des semences d’amour mais quand elles s’offrent comme le grain de blé, elles sont appelées à donner du fruit.

+ Jean Claude Boulanger

Evêque émérite de Bayeux - Lisieux