Mgr Jean-Claude Boulanger - Charles de Foucauld, une vie, une histoire sainte - 1/5

Cette semaine Monseigneur Jean Claude Boulanger, évêque émérite de Bayeux – Lisieux nous fait découvrir Charles de Foucauld à travers son histoire et sa spiritualité. Il aurait dû être canonisé en octobre 2020 et à cause du Covid, sa canonisation est reportée en 2021.

Extrait :

« Mon Dieu, que vous êtes bon ! C’est ce que vous avez fait pour moi ! Oui, jeune, je suis allé loin de vous, loin de votre maison, de vos saints autels, de votre église, dans un pays éloigné, le pays des choses profanes, des créatures, de l’incrédulité, de l’indifférence, des passions terrestres… Oh ! qu’il est douloureusement loin de vous ce pays-là ! J’y suis resté longtemps, 13 ans, dissipant ma jeunesse dans le péché et la folie. Votre première grâce …c’est de m’avoir fait éprouver la famine, famine matérielle et spirituelle ; vous avez eu la bonté infinie de me mettre dans des difficultés matérielles qui m’ont fait souffrir et m’ont fait trouver des épines dans cette folle vie. Vous m’avez fait éprouver la famine spirituelle en me faisant éprouver des désirs intimes d’un meilleur état moral … et puis quand je suis revenu vers vous, bien timidement, en tâtonnant, vous faisant cette étrange prière : « Si vous existez, faites que je vous connaisse ». ….. Que vous êtes bon, mon Seigneur et mon Dieu ! Merci … sans foi merci ! »