Michael EDWARDS "Un Christianisme Intermpestif"

Le livre de Michael Edwards, "Pour un christianisme intempestif", est sous-titré "Savoir entendre la Bible", ce qui dit le propos. Il s'agit de mieux lire la Parole pour en comprendre la portée hors du temps, et le sens révolutionnaire qu'elle donne à la vie. Mais c'est aussi une réflexion profonde sur l'inspiration, la traduction, la poésie des textes. Cela débouche sur une conception de l'art et de la vie, centré sur la joie, non celle du monde, mais celle du Royaume.