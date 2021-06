Michel Bouvier "A L'Ombre Des Saules" (éd. Gilles Guillon)

Roman policier historique, "A l'ombre des saules" est une invitation au voyage dans le temps et l'espace; le Boulonnais à la "Belle époque", c'est un autre monde. La vie est rude, même pour les gens aisés. Mais les émotions, les passions humaines restent les mêmes. Des personnages au caractère bien trempé, une nature généreuse et difficile, et puis la vie, avec ses drames et ses bonheurs. De quoi rêver, tout en appréciant une langue riche, des scènes vivantes et variées, des moments intensément vécus...