Michel Marian "L'Arménie et les Arméniens, les clefs d'une survie" Tallandier

Christophe Robert reçoit Michel Marian pour son livre "L'Arménie et les Arméniens, les clefs d'une survie" paru aux Editions Tallandier.

Michel Marian est issu d'une famille arménienne et chrétienne. Agrégé de philosophie, il enseigne à Sciences Po Paris. Une partie de sa famille a été tuée durant le génocide de 1915, il a publié de nombreux articles sur les questions arméniennes dans la revue Esprit et le magazine "Nouvelles d'Arménie"