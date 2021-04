Michel PIQUEMAL pour son livre Un espiègle canari

Michel Cordeboeuf reçoit avec la complicité technique et bienveillante d'Éric Godaillier, Michel Piquemal pour son album Un espiègle canari, aux éditions Cipango, illustré par pascale Maupou-Boutry



Michel PIQUEMAL vit à Béziers. Ecrivain pour la jeunesse depuis une trentaine d'années, après avoir enseigné, Michel Piquemal a publié plus de 200 ouvrages, couronnés par de nombreux prix (Le Jobard, Grand prix du livre jeunesse, La boîte à cauchemars, Prix des Incorruptibles, Dis d'où ça vient, Grand prix de la presse, etc.).