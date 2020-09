Michel SOULARD pour son livre Pharmacien du monde et sans frontières

Très jeune déjà, dans sa famille on lui a appris qu’il fallait aller vers les « Autres ». Très tôt, Membre de la commission sociale à la mairie de Montmorillon de 1965 à 1977, il a pu découvrir la misère toute proche. Ensuite, il a rencontré une pauvreté plus lointaine sur les routes d’Europe centrale (Serbie, Kosovo, Roumanie, Bulgarie, Pologne). Il nous raconte ce parcours étonnant d’engagement humain, humanitaire au service des plus faibles. Une lecture passionnante et de qualité ! une rencontre empli d'émotion avec un auteur et un homme qui continue à œuvrer pour les autres et à clamer chaque jour que la vie est

belle !

Michel Soulard, Pharmacien du monde et sans frontières, éditions écrituriales