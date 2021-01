Dans Eléazar ou la Source et le Buisson, Michel Tournier propose un court roman autour de la figure de Moïse et du livre de l’Exode, en relatant l’histoire de l’émigration des irlandais vers le Nouveau Monde après 1845. Et ce sont tous les exodes du monde qui résonnent à nos oreilles.



L’illustration musicale de l’émission laisse entendre quelques mélodies qui, aujourd’hui, évoquent toujours les racines de la culture américaine.



https://youtu.be/SP5EfwBWgg0 Go down Moses, Louis Armstrong



https://youtu.be/WEe-cJwNkhQ The last rose of Summer, Thomas Moore



https://youtu.be/wnvCPQqQWds This land is your land, Pete Seeger et Bruce Springsteen