Michelle Roussel - Les Editions Yris à Draguignan

Spécialiste de littérature télévisuelle, Les Éditions Yris proposent une gamme d'études consacrées à l'univers des séries télévisées. La collection "Télévision en séries" présente des ouvrages de référence dans lesquels des analyses filmiques et thématiques sont soutenus par des témoignages d'acteurs, producteurs et réalisateurs ; une iconographie très riche, composée de photos et de documents inédits en France, complète ces travaux.