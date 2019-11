Migratons humaines avec l'ASERC-La fin de l'homme rouge au théâtre d'Angoulême

11h00-1h30

L’ASERC l’association socio-éducative de la région de Cognac organise ce jeudi 28 novembre une journée sur le thème « Migrations Humaines-Exode, larmes et espoirs ». Patrick Richard président de l’ASERC milite pour plus d’humanité dans les rapport entre l’État et les migrants.



11h30-12h00

La pièce « La fin de l’homme rouge » est jouée hier soir et ce soir au théâtre d’Angoulême. Emmanuel Meirieu, notre invité, met en scène les témoignages des personnes ayant vécues l’époque soviétique, avant la chute de l’empire. Huit témoignages recueillis par Svetlana Alexievitch, Prix Nobel de Littérature 2015, sont incarnés par les acteurs. Dans cette piècei Emmanuel Meirieu parle lui aussi d'humanité et de foi.