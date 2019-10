Miigrants mineurs isolés et Centre provisoir d'hébergement du Nord Charente

11h00-11h30

Samedi à Angoulême, un collectif d’associations, autour d’Amnesty International, s’était mobilisé pour mettre à l’honneur l’association AADMIE association d’Aide et de Défense des Mineurs Isolés Étrangers. Pour savoir qui sont ces mineurs et quel est le rôle de cette association Florence Fabaron membre de l’AADMIE est l’invité de ce magasine.



11h30-12h00

Marie Lajus, préfète de Charente avait annoncé au mois d’août la création d’un CPH ( centre provisoire d’hébergement) fin octobre début novembre en nord Charente. L’objectif est d’accompagner les personnes réfugiées vers les dispositifs de droit commun et une installation durable en France. Les communes de Confolens et Ruffec accueillent respectivement, à compter d’aujourd’hui et de manière progressive, 25 et 20 réfugiés. Le CPH est géré par l’association Audacia. Gwenaëlle Geffroy, responsable du pôle migrants au sein de cette association nous en dit plus.