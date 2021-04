Mohammed Aïssaoui et Christine de Mazières deux auteurs marqués par leur rencontre avec des détenus

"Retours sur expériences" avec Christine de MazièreS et Mohammed Aïssaoui.

Ces deux auteurs reviennent sur les échanges qu'ils ont eu avec des détenus autour de leurs livre : Trois jours à Berlin pour Christine de Mazières et L'affaire de l'esclave Furcy pour Mohammed Aïssaoui.

L'occasion de les entendre, d'entendre leurs mots mais aussi ceux de Georges Orwell et Nelson Mandela.