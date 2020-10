Monseigneur Henri Jenny - 5/5

Homélie en l’église St Jacques

1er extrait : “Les messes des dimanche n’auront d’éclat que le jour où le plus grand nombre sera convaincu de la primauté souveraine de Pâques.” (...)

2ème extrait :

“Le dimanche, de part son enracinement pascal, est à la fois Jour du Seigneur, lendemain du Sabbat, jour baptismal, jour eucharistique et jour du peuple, jour de fête.”

3ème extrait :

“Ainsi, nous voyons comment s’est précisé, par la mémoire de l’oeuvre divine et le rappel de nos devoirs d’adoration, le rôle du dimanche, jour sacré. Pour les chrétiens, le dimanche est avant tout, le jour de la Résurrection. Il est donc le rappel, hebdomadaire du mystère pascal. (...) “Ce n’est pas chaque année seulement ni surtout, que le chrétien rappelle au monde le double événement mystérieux qui accomplit le Salut, c’est chaque semaine, par la liturgie dominicale qui nous fait participer à l’oeuvre, toujours actuelle, de la Rédemption.”

4ème extrait : "la charité que nous venons chercher et qui sera principe d’unité, nous la puisons au coeur même de Celui qui est mort pour nous . Nous la puisons, en même temps, au sein de l'assemblée chrétienne dont Jésus est la tête, et à laquelle IL communique la vie comme à son propre corps.” (...) “Et, de cette Pâques, l’Eucharistie est le coeur. "