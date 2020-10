Monseigneur Henri Jenny - invitation à vivre le mystère Pascal chaque jour, chaque semaine, chaque année 2/5

"Le mystère chrétien, dans le déroulement de l’année liturgique" , 1949, puis réédité avec ce titre, " Le mystère pascal dans l’année liturgique" 1951

1er extrait :

“L’unique mystère pascal du christ, mort et vie, est présenté par l’Eglise en trois moments importants auxquels nous donnons le meme nom de Pâques, car c’est la même réalité qui en est l’âme. Ces trois moments sont la Pâque annuelle, la Pâque hebdomadaire, la Pâque quotidienne”

2ème extrait :

“ C’est l’Eucharistie qui est le soleil lumineux et actif de cette triple manifestation rituelle, Pâques, dimanches et messes. C’est en trois cercles concentriques que nous pourrions même, graphiquement, exprimer la réalité de cette synthèse. L’année chrétienne est comme une immense grand messe qui a besoin d’une longue période pour manifester son mystère. Et la messe elle-même, est une sorte de précipité sublime de tous les mystères de Jésus et de son Eglise. Le dimanche, participant de l’une et de l’autre, et nous voyons l’intérêt du précepte qui convie les fidèles chaque semaine, nous donne, dans la grand messe paroissiale, cette Eucharistie pascale, dont le Tridiuum de la Semaine sainte, rappelle chaque année, les fondements mystérieux dans l’histoire terrestre et le triomphe céleste du Seigneur Jésus.”