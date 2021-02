Motards en colère - MF1 Project

11h00-11h30

La F.F.M.C 16 manifestait samedi pour s'opposer au rapport du conseil national de sécurité routière. Cette instance tenait sa première séance plénière début févier et vient de publier un rapport très contraignant pour les deux roues motorisées. La F.F.M.C dénonce une certaine « moto-phobie » criante de la part des rédacteurs de ce rapport.



11h30-12h00

A Blanzac dans son entreprise de métallurgie Méca-concept Matthieu GORICHON et son ami d’enfance Flavien JEAN, ingénieur en création de carrosseries auto, élaborent un prototype de voiture de course : la MF1. Un bolide construit autour d’un moteur de moto Honda CBR 1100XX BlackBird de 165 CH incorporant u différentiel auto. Ce qui présente une innovation originale.