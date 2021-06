Mouvibus se structure et SOS Racisme s'implante sur le Grand Angoulême

11h00-11h30

L’association Mouvibus propose un service de transport et d’accompagnement des personnes âgées, à mobilité réduite ou avec un handicap sur l’agglomération de Grand Angoulême. Mais l’association a dû se restructurer pour pouvoir conserver les aides financières accordées par la Grand-Angoulême et le département. Aujourd’hui l’association a déménagé dans des locaux plus adaptés à l’Isle d’Espagnac et a retrouvé une certaine sérénité.





11h30-12h00

S.O.S racisme se structure en Charente. Un bureau a été ouvert dans le quartier de Basseau. Tahrar Zerari, président et Manon Bouchard, juriste de l'association présentent les missions de S.O.S Racisme et son travail pour favoriser la mixité des populations et de lutter contre le racisme.