Musique et culture - 17 septembre 2020 à 11:00

Tous les jours à 11h00

Prenez votre bouillon quotidien de culture à 11h sur les antennes de RCF Savoie. De la musique classique, en passant par le cinéma sans oublier l'Histoire, vous en apprendrez un peu plus tous les jours ! Lundi : Intermezzo Mardi : Tempéraments (Ce titre désigne à la fois le fondement d’une personnalité et la correction des intervalles musicaux naturellement donnés par la résonance d'un son, pour accorder les instruments d’une manière homogène. On tempère la réalité pour la rendre plus facile à écouter.) Mercredi : Chantez Maintenant (premier et troisième mercredi du mois) et Lyriquement votre et/ou l'imaginoir (deuxième et quatrième mercredi du mois) Jeudi : Delayre dans la tête et/ou Entre ciel et terre Vendredi : A chacun son cinéma et /ou Jazz club