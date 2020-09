Musique et culture - 28 septembre 2020 à 11:00

Tous les jours à 11h00

Prenez votre bouillon quotidien de culture à 11h sur les antennes de RCF Savoie. De la musique classique, en passant par le cinéma sans oublier l'Histoire, vous en apprendrez un peu plus tous les jours ! Lundi : Intermezzo Mardi : Tempéraments - Fondement d’une personnalité et correction des intervalles musicaux naturellement donnés par la résonance d'un son, pour accorder les instruments d’une manière homogène. Mercredi : Chantez Maintenant (premier et troisième mercredi du mois) et Lyriquement votre et/ou l'Imaginoir (deuxième et quatrième mercredi du mois) Jeudi : Delayre dans la tête et/ou Entre ciel et terre Vendredi : A chacun son cinéma et /ou Jazz club