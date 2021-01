"Nature humaine" de Serge Joncour (Prix Femina 2020)

Élise Fischer poursuit cette semaine son panorama des prix littéraires 2020, Aprés le Goncourt et le Renaudot, Elise nous fait découvrir le prix Fémina 2020 : "Nature humaine" de Serge Joncour, un roman passionnant dans lequel l'auteur nous relate 30 années de progrès techniques, de luttes, de vie politique et des catastrophes successives qui ont jalonné la fin du XXe siècles, au travers des yeux et du coeur d'Alexandre, paysan du Lot qui fera face à ses interrogations sur la place de la nature chez l'homme (et l'inverse), alors que surgit la terrible tempête de 1999...