"Ne pensez point à ce qui vous arrivera demain » Saint François de Sales 3/5

Saint François de Sales, Lettre à Madame de Veyssilieu, 2, XXVII, 3. 16 janvier 1619.

"Ne prévenez point les accidents de cette vie par appréhension, ains prévenez-les par une parfaite espérance qu'à mesure qu'ils arriveront, Dieu, à qui vous êtes, vous délivrera. Il vous a gardée jusqu'à présent, tenez-vous seulement bien à la main de sa providence, et il vous assistera en toutes occasions; et où vous ne pourrez marcher, il vous portera. Que devez-vous craindre, ma très-chère fille, étant à Dieu, qui nous a si fortement assurés qu''à ceux qui l'aiment tout revient à bonheur'? Ne pensez point à ce qui vous arrivera demain car le même Père éternel qui a soin aujourd'hui de vous, en aura soin demain et toujours ou il ne vous donnera pas de mal, ou il vous donnera un courage invincible pour le supporter."