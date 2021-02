Le Chardonneret. C'est un minuscule tableau de maître. Un oiseau fascinant. Inestimable.

La raison pour laquelle Theo Decker, 13 ans, s'est retrouvé en possession de ce chef-d'œuvre de l'art flamand est une longue histoire... Un hasard qui, huit ans après ce jour tragique de pluie et de cendres à New York, l'obsède toujours autant. Des salons huppés de Manhattan aux bas-fonds mafieux d'Amsterdam ou de Las Vegas, Le Chardonneret surveille l'effroyable descente aux enfers de Theo et préside à son étrange destin...

Le Chardonneret est aussi ce livre de Donna Tartt qui a reçu le prix Pulitzer de la fiction en 2014, publié aux éditions Plon.

New York est aussi au coeur de ces 2 Bandes Dessinées du duo Jerome Charyn (scénario) et François Boucq (dessin), publiées dans la collection Signé, chez l'éditeur Le Lombard.

L'histoire de Paul un tatoueur de Manhattan, dans les années 1970, qui se retrouve rattrappé par son passé dans les goulags staliniens.

Little Tulip, publiée en 2014 et sa suite se déroulant 20 ans plus tard New York Cannibals, parue en 2020





Programmation musicale :

Empire state of mind, Jay-Z & Alicia Keys