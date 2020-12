Noël d’espérance

Dans cette émission, Cindy évoque une nouvelle traduction de « Bambi » de Félix Salten par Nicolas Waquet et richement illustrée par Benjamin Lacombe, nouvelle édition publiée chez Albin Michel en 2020. Une fois n’est pas coutume, Bertrand nous fait la lecture de deux fables d’Esope, traduites et commentées par Jacques Lacarrière, et publiées au format de poche par Albin Michel en 2003. Il nous lit également le poème du mois, un extrait de « Elsa » de Louis Aragon, publié dans un recueil de poèmes par Gallimard dans une édition d’André Velter et offert aux lecteurs du magazine Lire ce mois-ci. Il nous fait par ailleurs la lecture d’un conte de Noël, « La ville dans la nuit » de Marie-Hélène Delval et paru dans « Contes de Noël et de neige » ainsi que dans « Pomme d’Api » aux éditions Bayard.

Bibliographie :

ARAGON Louis, Elsa, dans une édition de VELTER André, Éditions Gallimard pour le magazine Lire ;

DELVAL Marie-Hélène, La ville dans la nuit, dans Contes de Noël et de neige et Pomme d’Api (n°298), Éditions Bayard ;

ESOPE, Fables, présentation et traduction de LACARRIÈRE Jacques, Éditions Albin Michel, 2003 ;

LERAY Marjolaine, Un Petit Chaperon rouge, Éditions Actes sud Junior (collection Encore une fois), 2014 ;

SALTEN Félix, Bambi, traduction de WAQUET Nicolas et illustrations de LACOMBE Benjamin, Éditions Albin Michel, 2020.

Musiques :

DEBUSSY Claude, Prélude à l’Après-midi d’un Faune, exécuté par VON LERBER Ursula et ERBSLOH Christian, professeurs au Conservatoire de Rouen, à Helsinki en 2015 ;

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego (Orchestre philharmonique de Poznań), Les anges dans nos campagnes, album Carols Of The World, Musicon, enregistrement de 1994 ;

Le Madrigal de Paris, ensemble vocal amateur, Noël nouvelet, harmonisation par ALAIN Jehan, enregistrement de 2016.