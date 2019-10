Nos absents nous accompagnent

Après la fête joyeuse qu’est la Toussaint inspirée par la vénération dont font l’objet les martyrs, puis les saints, vient le 2 novembre, « jour des morts ». Nous sommes des milliers à aller dans les cimetières pour fleurir et

éclairer les tombes de nos défunts.

Chaque pot de bruyère et de chrysanthème est un signe d’espérance, et l’émission La Petite Nouvelle, tout naturellement, sera un lien avec les absents.