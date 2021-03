Nos artistes en herbe/ la Cie 1 bis rue du Museum - Village St Joseph à Genac

Première partie :



Une dynamique partagée d’approches culturelles et artistiques…

Trois associations basées à Jarnac accueillaient la semaine dernière et encore cette semaine des scolaires de la commune. L’enjeu : partager avec eux des ateliers autour du théâtre, des arts plastiques et d’un univers créatif…

Avec nous Elsa Lecrivain, artiste plasticienne qui dirige l'atelier pour l’association Nos artistes en herbe et Cyril Karénine, artiste-sculpteur notamment, pour la Compagnie 1 bis rue du Museum.





Deuxième partie :



Un lieu qui ancre progressivement sa démarche en Charente…

Le Village Saint Joseph s’anime depuis octobre 2019… Un lieu d’accueil un peu atypique sur la commune de Genac-Bignac , à l’est de Rouillac. Le village Saint-Joseph vivra officiellement sa bénédiction samedi par l’évêque d’Angoulême. Sur place, des femmes et des hommes fragilisés par la vie peuvent être accompagnés à travers différentes dimensions…

Pour en parler, les animateurs de ce village Saint-Joseph, Carline et Franck Saint-Jalmes…