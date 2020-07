Le nouveau rendez-vous littéraire sur RCF, Régine KERZMANN et Julien MOES présentent les cours de coeurs des libraires et rencontrent nos auteurs tout l'été. Aujourd'hui, rencontre avec dessinateur François Walthéry et Michel Elsdorf de Noir Dessin Production et Hugues Dejong de la librairie Pax à Liège.