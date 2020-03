"Nous étions deux", José Frèches

Ils étaient jumeaux et ils croyaient avoir l'éternité devant eux car ils avaient les mêmes goûts, les mêmes centres d'intérêt, se stimulaient l'un l'autre dans les études (brillantes). Mais le 29 novembre 2011, à l'âge de 61 ans, José Frèches disait adieu à son jumeau. Une confession bouleversante sur le bonheur et la malédiction des jumeau, et au-delà, sur tous ces orphelins qui, un jour, ont perdu leur âme sœur.