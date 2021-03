Nowhere girl - Magali Le Huche et Zoé Thouron La mode déshabillée - Casterman

Les Beatles et la mode mise dans tous ses états!



C'est ce que je vous propose aujourd'hui.



Les Beatles ne font pas seulement du bien à nos oreilles, ils soignent aussi notre âme, nos peurs, nos douleurs.



C’est en tout cas ce que raconte Magali Le Huche, qui a souffert de phobie scolaire, et qui a pu la surmonter, grâce aux Beatles.



Elle le raconte dans une formidable BD "Nowhere Girl", publiée chez Dargaud.



Ensuite, j’enfile ma marinière fétiche pour être raccord avec Zoé Thouron qui publie une passionnante et très drôle enquête dessinée sur la mode, avec le sociologue Frédéric Godart.



C’est "La mode déshabillée", publiée chez Casterman.