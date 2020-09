Oeuvres du temps du confinement - Le tourisme dans le Pays d'Angoulême

Première partie :



Le confinement traduit en peintures, en illustrations, en mots…

Un livre qui rassemble des témoignages sous différentes formes d’expression est né de cette expérience particulière de deux mois liée directement à la crise sanitaire. Le groupe des cafés littéraires d’Aigre et l’association « Les amis de la Bourrache » de Villegats ont édité « Oeuvres du temps du confinement » à partir de peintures, d’illustrations et de textes d’habitants du territoire…

Marie-Claire Schaeffer, des cafés littéraires d’Aigre et Francis Belliard, président des amis de la Bourrache, sont nos invités…









Deuxième partie :



Le tourisme a vécu une saison particulière… qui se poursuit dans le contexte sanitaire actuel lié au COVID…

Les enjeux sont forcément importants… dans notre département aussi… L’Office de tourisme du Pays d’Angoulême doit d’autant plus remplir ses missions d’accueil, d’accompagnement et de promotion auprès des visiteurs sur le territoire… Mais la crise sanitaire oblige à une nouvelle réflexion pour pouvoir se projeter et avancer…

Avec nous, Jean Siefer, le directeur de l’Office de tourisme du Pays d’Angoulême et Pamela de Montleau, nouvelle vice-présidente de l’association…