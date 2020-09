"Olivier, de l'épreuve à l'envol", c'est le titre de l'ouvrage publié à compte d'auteur par Caroline Bron et ses fils, Cédric et Sébastien.

Le sujet : Un jeune couple épanoui, deux enfants, un métier passionnant… et soudain, tout bascule le 14 juillet 1997 quand un accident stupide transforme un père de famille, un vétérinaire apprécié de tous, en infirme tétraplégique complet et sous assistance respiratoire.

Comment ses proches et lui-même ont-ils vécu les seize années qui ont suivi ?

C’est le témoignage sensible et authentique que nous livrent Caroline son épouse, Sébastien et Cédric, ses fils. Le lecteur, la lectrice, sont invités à partager le quotidien de cette famille hors du commun. Ce qui aurait pu n’être qu’une épreuve insurmontable se révèle une magnifique leçon de vie, empreinte de beauté et de joie, jusqu’à sa résolution, lors du moment choisi et orchestré par Olivier pour son décès, sa délivrance.

Tout au long de cette épreuve initiatique, nous suivons l’évolution des protagonistes, comme si nous y étions.

Dans ce récit, nous suivons l’évolution de chaque protagoniste, avec ses forces et ses faiblesses, dans sa quête d’incarner chaque jour plus de joie que de tristesse, de force morale que de découragement, de positif que de négatif.

Récit écrit à 4 cœurs car celui d’Olivier bat toujours dans le cœur des trois auteurs et à 6 mains. Bienvenu.e dans l’aventure de « Olivier de l’épreuve à l’envol ! »

Un hommage à la vie, aux soignants aux étoiles de notre quotidien qui les ont guidé dans cette leçon d’humanité. Et au risque de vous surprendre, hommage également à la mort dont l’omniprésence a accompagné Olivier, père et mari sur son chemin de la survie, et nous apprend à tous à apprécier les joies simples du quotidien.

La mort également vue comme une libération, entouré par sa famille dans son lieu de vie adoré.