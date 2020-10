Olivier Weber - L'Arrière-pays

Écrivain et grand reporter, Olivier Weber est l’auteur de nombreux romans et récits, dont Le Barbaresque (prix Amerigo Vespucci), L’Enchantement du monde (prix des Romancières, prix du Livre européen et méditerranéen) ou Lucien Bodard (prix Joseph Kessel, prix de l’Aventure). Ses livres ont été traduits dans une dizaine de langues.