Open Book - 8 janvier 2020 à 11:00

Toutes les 2 semaines, le mercredi à 11h00

Érika vous présente un magazine culturel qui met à l'honneur la littérature jeunesse. Chroniques, interviews d'auteurs et d'illustrateurs, coup de cœur et de projecteur... vous saurez tout sur l'actualité littéraire à destination des plus jeunes ! Avec désormais un quart d'heure en plus !