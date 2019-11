Option BD au Bac l'association FIBD y travaille-Réforme des retraites en débat

11h00-11h30.

La seule et unique association qui permette à la ville d’Angoulême de rayonner dans le monde entier c’est l’association FIBD. C’est l’association qui a fondé le festival international de la bande dessinée. Delphine Groux présidente de l’association du festival et Etienne Recoules trésorier rappellent le rôle de l’association historique aux côtés de l’A.D.B.D.A, association pour le développement de la BD, qui regroupe les financeurs publics avec les éditeurs et la société 9ième Art+, gestionnaire et organisatrice du festival.



11h30-12h00

L’intersyndical CGT, FO, FSU et Solidaire propose un grand débat public autour de la réforme des retraites ce soir au centre culturel de Ruelle-sur-Touvre. Véronique Lavergne et Christophe Badin syndicalistes à la CGT livrent leurs inquiétudes et propositions pour une réforme des retraites plus équitable.