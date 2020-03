Ordre de Malte en Charente - Livre "Sa patte sur mon coeur" tome 2

Première partie :



La délégation charentaise de l’Ordre de Malte est active depuis 25 ans et dans l’esprit de se mettre au service des plus fragiles… Les actions s’inscrivent évidemment dans une longue tradition.

Marie-Thérèse Nadeau, déléguée charentaise, et le Père Franck Certin, curé à Cognac et animateur spirituel, sont nos invités.





Deuxième partie :



Un livre centré sur l’adoption… qui est le fruit d’une envie partagée largement…

« Sa patte sur mon coeur », c’est le titre d’un recueil de témoignages enrichis de photos et d’illustrations. Dans ce livre, les témoignages de familles qui ont adopté un chien ou un chat auprès du Refuge de l’Angoumois situé à Mornac. Après un 1er tome sorti en décembre 2018, le deuxième tome de « Sa patte sur mon coeur » sort et sera présenté officiellement samedi à la Librairie Cosmopolite à Angoulême.

Avec nous, Clarisse Barret et Lucie Priouzeau, étudiantes à l’IUT d’Angoulême en Techniques de commercialisation et Linda Tetlow, vice-présidente du Refuge de l’Angoumois.