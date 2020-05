Orgueil et préjugés - Jane Austen

Mr et Mrs Bennet ont cinq filles qui font leur tourment car une disposition de la loi anglaise privera les filles de la propriété familiale à la mort de leurs parents. Sauf si, ô miracle !, l’une ou l’autre se mariait avantageusement. Or, voici que deux jeunes gentilhommes, le pétillant Mr Bingley et l’orgueilleux Mr Darcy, emménagent dans la région…